Durante una trasmissione su 1 Station Radio, l'ex attaccanteha condiviso diverse opinioni, tra cui il suo pensiero sulla Juventus: "Allegri ha sempre ragione. Con la sua esperienza riesce a leggere tante situazioni prima di altri. Quel che aveva fatto sinora poteva dirsi un miracolo. La rosa dei bianconeri era inferiore ad altre che, oggi, sono indietro in classifica". Riguardo alla possibile candidatura di Antonio Conte al Napoli, ha dichiarato: "Conte smania dalla voglia di tornare, lo si evince dalle recenti interviste. In qualsiasi squadra andrà, punterà al titolo. Tuttavia, ci sono tante cose in ballo. Prima di accettare un progetto, vorrà avere ben chiare diverse prerogative".