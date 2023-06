Share





di Cristiano Corbo, inviato a Torino

C'è persino una data: il 10 luglio. Che sarà quella della ripartenza. Massimiliano Allegri è seduto ben saldo sulla sedia e non parliamo della conferenza stampa: l'aria è quella di chi sarà il prossimo allenatore della Juventus. Che all'orizzonte proprio non vede alternative.



Chissà se sarà ancora così. E chissà cos'accadrà lunedì, a questo punto: Max e la società si confronteranno su quanto accaduto, con l'aggiunta di necessari parametri economici da rivedere. "Ma c'è una buona base", racconta l'allenatore. Ripartirà da lì. Perché ormai ha pochi dubbi ad accompagnarlo sul suo futuro: non molla, non può farlo.



Guarda il video qui in basso.