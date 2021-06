"Dall'altro lato è la prima volta che mi trovo a parlare di fronte a voi del ritorno di Max. Quello che voglio sottolineare è la sua determinazione, grinta e voglia di ributtarsi sul campo, sua e di tutto lo staff, in un'avventura che evidentemente come abbiamo annunciato è di lungo periodo, di programmazione e crescita continua. E di questo siamo tutti estremamente felici. Ci sono tante speculazioni sull'assetto dell'area sportiva, quando la riorganizzazione sarà completata ci vedremo in una nuova conferenza stampa. Nel frattempo quello che vedo è grande determinazione e passione in Cherubini, ma del resto il suo lavoro lo dimostra, Fabio, Pavel ed io l'abbiamo visto in tutti questi anni". Così ha parlato Andrea Agnelli di Max Allegri, del suo ritorno alla Juventus, durante la conferenza stampa di congedo di Fabio Paratici.