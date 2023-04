La lite fra Massimilianoe Leandroconsumatasi ieri nell'immediato post allenamento di Pasquetta sta facendo ampiamente discutere il popolo bianconero, mai come questa volta schierato apertamente in favore del proprio allenatore, sempre più condottiero in un momento storico di grande difficoltà. I tifosi della Juventus hanno scaricato il centrocampista argentino il cui futuro, già da tempo in realtà, appare ampiamente segnato con un addio a fine stagione che si fa sempre più probabile. Eppure, almeno fino all'immediato pre-Mondiale (poi vinto) di Qatar 2022, la strada tracciata era completamente differente. Lo rivela CM.