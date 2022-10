L'allenatore della Juve Max Allegri ha presentato la sfida di domani sera contro il Maccabi Haifa nella conferenza stampa odierna, dove ha fatto riferimento anche alla qualificazione agli ottavi.'Sempre agli ottavi? Vero, sempre qualificato. Mai partito così male in Champions, ma in casa con l'Olympiacos stavamo rischiando. Finché la matematica non ci condanna ci proveremo'.