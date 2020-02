E' stato di parola Massimiliano Allegri, che aveva detto di volersi prendere un anno sabbatico dopo la fine dell'avventura con la Juventus e così è stato. Ha rifiutato diverse panchine tra le quali quella del'Arsenal in Premier League, e a pochi mesi dalla fine della stagione ha parlato ai microfoni di Udinese TV: "Al momento non mi manca la panchina, oramai siamo a fine anno restano pochi mesi al termine della stagione poi vedremo cosa succederà”. Dal Real Madrid al Manchester United, sono diverse le big europee che potrebbero decidere di cambiare allenatore per il prossimo anno.