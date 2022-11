Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato dopo la gara contro il Psg. Ecco le sue dichiarazioni in zona mista, che stanno diventando virali anche per la solita diatriba gioco/risultati: "Usciamo con lo stato d'animo di essere molto arrabbiati. All'interno della gara la squadra ha fatto una buona partita,In Champions quest'anno non ci siamo riusciti.- Ha fatto un buon allenamento, l'ho visto bene in partitella, contrasti, ecc, poi l'infortunio di Kean sicuramente mi ha spinto ad accelerare, a provare. Poi ci sono delle cose che a volte nascono per caso, ho pensato, magari che stasera per Chiesa fosse l'occasione di rientrare prima, tanto un test lo doveva fare e l'ha fatta stasera.- Partita importante, siamo 5 punti dietro al secondo posto, dieci dal primo e abbiamo tre partite e bisogna prepararsi al meglio".