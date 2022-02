La Juve non riesce ad andare oltre l'1-1 con il Torino e trova il suo secondo pareggio consecutivo, portandosi momentaneamente a 3 punti di vantaggio sull'Atalanta. Al termine del match l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri ha voluto guardare questo punto ottenuto come un bicchiere mezzo pieno.



'Dispiace non aver portato a casa i 3 punti ma abbiamo trovato un Toro molto organizzato. Siamo stati meno brillanti delle ultime partite, però continuiamo la striscia positiva. La squadra ha risposto molto bene anche se all'inizio ci sono state delle difficoltà ma poi ci siamo ripresi. Vediamo in questi giorni quali saranno le condizioni dei nostri giocatori per martedì. Stasera è stata una partita difficile, la squadra ha cercato la vittoria fino alla fine, dovremo cambiare modo di giocare perché comunque troveremo squadre diverse. Ora sembrano due punti buttati, ma alla fine del campionato sarà un punto guadagnato. La squadra ha giocato con la testa? Corretto, ho fatto i complimenti ai ragazzi, hanno giocato da squadra'.