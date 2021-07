Uno degli aspetti della gestione Pirlo che avevano fatto storcere di più il naso era la mancanza di una vera formazione tipo, l'impressione che tutta la scorsa stagione sia stata un grande esperimento.Quantomeno, come fa notare la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l'allenatore toscano vuole partire da alcuni punti fermi, pur riservandosi la licenza di cambiare modulo talvolta per necessità (del resto, la duttilità è un suo punto di forza). La base sarà la difesa a 4, poi a centrocampo e in attacco si vedrà in base a chi resterà e chi andrà via in questo mercato.