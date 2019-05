38 su 38. Non solo le vittorie in campionato, anche se la Juve non ci è andata molto lontano, ma le formazioni schierate da Massimiliano Allegri nel corso della sua ultima stagione sulla panchina bianconera. Turnover, tantissimo, per sfruttare al meglio una rosa profonda e fortissima. Cambiare per continuare a vincere, del resto lui l'ha saputo fare...



Ecco i suoi numeri alla Juve: 270 partite, 191 vittorie, il 70% di vittorie, 511 gol segnati, 5 scudetti, 4 Coppa Italia e 2 Supercoppa Italiana.