Quale panchina sarà di Massimiliano Allegri? Secondo quanto riportato da Tuttosport, diverse proposte sono arrivate al tavolo dell'ex allenatore della Juventus. Dal corteggiamento del Psg, fino al grande interesse dell'Inter, sulla quale resta comunque l'ombra dei risultati disastrosi di Andrea Conte. Spiega il quotidiano: "Al di là di ogni considerazione tecnica su Conte, c'è infatti una questione prettamente economica. La probabile eliminazione dalla Champions League costerebbe parecchio in termini di introiti, aggiungervi un esonero (da 12 milioni netti) e nuovo ingaggio (che potrebbe non discostarsi molto come cifra) sarebbero due macigni per il bilancio".