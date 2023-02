Una nuova versione dell'arrabbiatura di, raccontata a DAZN da chi era presente a bordocampo., bordocampista DAZN, racconta a Supertele l'episodio con Allegri protagonista nel finale di Juve-Fiorentina: "Ha detto di qualche fischio di troppo per Kean, De Sciglio, Kean, Paredes... Ma se andiamo a vedere l'esatto momento in cui Allegri perde la pazienza nei confronti dei tifosi alle sue spalle è perché lo Stadium fischia la scelta di Locatelli di andare indietro da Szczesny, invece di andare avanti come lo stesso Allegri aveva indicato. Vediamo che fa qualche passo verso il centro del campo e individua voci stonate nella tifoseria della Juventus.Allegri, viene riportato su DAZN, diventa poi una furia: dice ai suoi di stare alti, li carica tutti e dice 'bravo'. C'è poi l'episodio legato a Castrovilli, con la continua richiesta a Fabris, team manager, sul minutaggio residuo della gara. Al 94' arriva un fallo suesulta in maniera forsennata: come se avesse fatto un gol. "Dettaglio finale - racconta Zille -, al triplice fischio esce e lo sguardo è rivolto ancora verso l'alto".