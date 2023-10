Un derby dietro l'altro e sono tredici. Tredici stracittadine portate a casa: qualcuna più facilmente, tipo stasera, qualcun'altra in maniera più complicata, tipo Cuadrado nel 2015. In ogni caso, Allegri è mister derby. Ha eguagliato Trapattoni come recordman di successi in Juve-Torino. E da questa partita, ancora una volta, può ripartire. Per non infilare più rimpianti in serie.Così, in una serata estiva d'ottobre, Max indossa il vestito blu: che non passa mai di moda. Allegri è diventato l'allenatore con più partite vinte nella storia della Serie A, nell'era dei tre punti. Sono 289. Poi: con il 2-0 di oggi, per vittorie totali è il terzo in assoluto. Dietro solamente a Trapattoni, 352, e Nereo Rocco con 302. Eccoli qui: sono i numeri di un vincente. Piaccia o non piaccia, e spesso proprio non piace. Ma l'arte del pensiero si scontra ancora una volta con quella del risultato: Max è una sicurezza da derby e la certezza di una velocità da crociera. Se la Juve è tornata a due passi dalla vetta (aspettando il Milan), è perché è tornata a chiudersi e ripartire. Basterà per diventare grandi? Se gli altri naufragano, lui è certo di restare a galla.