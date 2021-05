Qual è il futuro di Massimiliano Allegri? L'ex allenatore della Juventus, peraltro tra i papabili per un ritorno di fiamma per l'eventuale post-Pirlo alla Juve, è accostato anche al Real Madrid, dopo l'addio ormai sicuro al 100% di Zinedine Zidane a fine stagione. Ma non sono le uniche due panchine a cui l'allenatore livornese sembra vicino. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, infatti, Allegri è balzato in cima alle preferenze del Napoli per sostituire Gattuso, in pole position rispetto agli altri candidati Christophe Galtier e Luciano Spalletti.