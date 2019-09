Durante un evento a Padova di giovani industriali Assindustria Venetocentro, Max Allegri ha parlato del suo passato alla Juventus: "Non sono pentito della mia scelta - ha detto l'ex allenatore bianconero - non bisogna forzare le cose. Dopo cinque anni avevo bisogno di una pausa, l'avevo capito sia io che la Juventus. Anzi, forse il presidente prima di me. E quanta strada abbiamo fatto dall'inizio di questo cammino, quando volavano ortaggi".