C'è anche Max Allegri per la panchina del Psg se dovesse saltare Tomas Tuchel. L'allenatore è tornato in bilico dopo la sconfitta di ieri sera con il Reims, e se vorrà confermarsi sulla panchina del club dovrà dare segnali importanti soprattutto in Champions League. Altrimenti la dirigenza potrebbe decidere di cambiare l'allenatore, e, oltre ad Allegri, in corsa ci sarebbe anche Josè Mourinho.