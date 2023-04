Non solo. Allegri ha avuto qualche screzio anche con Di Maria. Già questa stagione era andata in scena qualche discussione, in particolare con il Fideo. Allegri si era infuriato con l'argentino per un passaggio difficile nel finale della sfida di Coppa Italia contro la Lazio. Sempre Angel Di Maria è protagonista di un altro diverbio con Allegri, questa volta per una sostituzione non gradita durante la sfida con l'Inter dello scorso 4 aprile. E con l'argentino anche Dusan Vlahovic, già nervoso per il proprio rendimento. Lo riporta Calciomercato.com.