"Non è mica un problema". Cosa? Il ritardo di. Che intanto gli causa una convocazione in meno e un futuro che sembra abbastanza scritto: a gennaio, probabilmente sarà addio.picchia duro, ed è un "cattivissimo Max", così come scrive il Corriere dello Sport. Archiviato il primo posto nel girone di Champions, Max invoca adesso una squadra provinciale. Deve mettersi allo stesso piano agonistico e mentale.Come racconta il quotidiano, ogni conferenza stampa Allegri inserisce un messaggio. Che sia in attacco o anche in difesa, vedi la precisazione su Morata. Eppure, a turno, da Kulusevski a De Ligt, da Ramsey ad Arthur, fino a Chiesa e "al campo in discesa", quante bastonate mediatiche ha dato Max. Che di bastone e carota si è sempre servito. E in questo caso, per tenere alta la concentrazione sta utilizzando molto più bastone. Serve fare attenzione a ogni minimo dettaglio, perché questo è un momento importante. Il più importante.