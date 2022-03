Sempre Max, ancora Max. Nonostante la brutta eliminazione in Champions League, la Juventus non fa un passo indietro, ma usa la razionalità per prendere le sue decisioni. I social continuano ad essere in ebollizione e avanzano a suon di #Allegriout, ma per la società questa non è un'eventualità da prendere in considerazione. La sconfitta, per quanto brutta, non può pregiudicare un progetto di respiro triennale. L’intento - si legge sul Corriere dello Sport - era chiaro fin dalla scorsa estate quando è stato richiamato alla Continassa ed è stato fissato un orizzonte quadriennale al suo contratto, segno evidente di massima fiducia nel tecnico e di una programmazione a lungo termine.



LA REAZIONE - A nessuno ha fatto piacere abbandonare così in anticipo e bruscamente la Champions, per il terzo anno di fila poi, ma in casa Juve il pensiero è che si sia in linea con i programmi e gli obiettivi minimi indicati ad inizio stagione. Le difficoltà di decollo del nuovo progetto erano state messe in conto, anche se forse non ci si aspettava fosse tutto così problematico, a maggior ragione dopo il bel periodo vissuto dai bianconeri con 15 risultati utili consecutivi in serie A. Tutto ciò vale, naturalmente, a patto, naturalmente, di voltare immediatamente pagina.



ALLEGRI E RITIRO - Il contraccolpo potrebbe essere forte e Allegri lavora sulla testa del gruppo per limitare le conseguenze negative, per evitare un nuovo crollo come Porto-Benevento dello scorso anno. Anche per questo, il tecnico avrebbe ripristinato il ritiro obbligatorio al JHotel in vista della sfida di domani, chiedendo uno sforzo prima della sosta. C'è ancora tanto in palio e c'è almeno un trofeo da prendersi, dopo 10 anni sarebbe la prima volta a zero titoli, impensabile per Max. Nonostante tutto.