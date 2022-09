Alla Continassa nessuno per ora prende in considerazione questa ipotesi, è un fatto. Anche se il partito dell'Allegri-out tra i tifosi è sempre più affollato". Lo sottolinea calciomercato.com, che prosegue: "Così la battuta di Maurizio Arrivabene a qualche tifoso nel pomeriggio risuona come una delle maggiori motivazioni per l'intoccabilità di Allegri: “E il prossimo lo pagate voi?”. Una battuta, niente di più, niente di meno. L'ad bianconero è stato chiaro, era anche un modo per evitare di prendersi sul serio. Resta il fatto che il maxi-ingaggio da 9 milioni di Allegri rappresenta una solida polizza sulla sua panchina, anche perché la data di scadenza è ufficialmente quella del 30 giugno 2025".