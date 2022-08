Le parole di Allegri a Dazn:- "Il campionato è lungo, queste partite richiamo anche di perderle. Su calcio d'angolo abbiamo rischiato sarebbe stato dannoso a livello psicologico. Buona partita, aggressivi, abbiamo giocato bene tecnicamente, detto questo bisogna migliorare. Fino al pari avevamo la possibilità dell'uomo in più e l'abbiamo sfruttato poco. Contento dei ragazzi, una bella partita, di attenzione, però la Roma è una grande squadra, José è sempre bravo a tenere la squadra in partita".- "Speravo non succedesse. Abbiamo difeso bene sugli angoli, l'unico messo sul secondo palo abbiamo difeso così, il calcio è così. La cosa che rimane è la prestazione ma mercoledì c'è lo Spezia e bisognerà solo vincere".- "Primo tempo sono stati fortunati, José è sempre simpatico. Mi ha detto siamo ancora giovani ne abbiamo ancora da allenare. Dopo un primo tempo così senza chiudere puoi capitolare su un episodio".- "Dovevamo fare scelte diverse. A sinistra nostra c'era uomo in più, bisognava spingere lì. Con MCKennie avevamo 3 saltatori bisognava crossare. Dopo un primo tempo così normale che poi mancano le forze quindi i cambi diventano importanti. Nel primo tempo bisognava abbassare il ritmo, far viaggiare la palla muovendoli di più. Questo il passaggio che va fatto".- ​"Importante recuperare Chiesa, Pogba e Di Maria, non parlo mai degli assenti ma è una questione numerica, sono importanti per noi. In panchina avrei cambi altrettanto validi, ma la squadra si sta comportando bene, bisogna migliorare in questo momento- "Non possiamo pensare che per 90 minuti si domini, siamo a inizio stagione, abbiamo avuto dei cambi, McKennie si è adattato, Milik è entrato bene, Zak qualche difficoltà ad entrare all'inizio. Bisognava tenere palla nella metà campo loro e cercare il secondo gol. Sono contento della prestazione".- "Lasciamolo tranquillo, ha giocato da veterano, ha maturità nel gestire la palla, sa smarcarsi ed è una cosa meravigliosa, sono pochi a fare così, primo controllo sempre in avanti. Bravo anche Cuadrado nel primo tempo".