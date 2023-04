La Juve affronta un momento complesso e le parole di Maxin conferenza stampa, ieri, sono il segnale di una scarsa serenità in questo momento. Un periodo definito dal tecnico «difficile, ancora di più di quando ci hanno tolto i 15 punti. Dobbiamo essere un blocco granitico a 360 gradi, perché siamo ancora dentro a due obiettivi: il 2° posto in A e poi la semifinale di Europa League. Anche se per ogni società è prioritario andare in Champions: non qualificarsi sono 60-70 milioni in meno». Ma come sta Allegri? Come scrive la Gazzetta: "Il richiamo all’unità arriva dopo una settimana delicata, vissuta tra k.o., video di scherno nei confronti del Napoli e sfoghi da spogliatoio.".