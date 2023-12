Dopo l'1-1 tra Genoa e Juve, il Corriere dello Sport commenta così il match e il camponato: "Il campionato ha già segnato, prima ancora di giungere al giro di boa, una sola leadership. È presto per considerarla un dominio assoluto, poiché bisognerà fare i conti con i cali stagionali che talvolta ribaltano gli equilibri. Però il primato di talento, personalità, intesa che l’Inter mostra rispetto a tutte le sue rivali è un’evidenza incontestabile. Quanto alla Juve, non può chiedersi ad Allegri di fare le nozze con i fichi secchi. Se si vuole restare in alto e contendere all’Inter la vetta della classifica, si torni quanto prima dal verduriere per comprare nuova frutta di stagione."