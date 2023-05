L'allenatore della Juve Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa.'Venivamo dalla delusione di Siviglia, la classifica e i 10 punti tolti... Non abbiamo avuto la freddezza e la lucidità di capire che vincendo a Empoli blindavamo i posti in Champions sul campo, matematici, poi potevamo lasciare aperta la porta. Non possiamo guardare dietro. Guardiamo domani, partita bella con il Milan, da raggiungere i primi 4 posti. Dobbiamo lasciarci la porta aperta per cercare di entrare minimo in Europa'.