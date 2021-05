Massimiliano Allegri ha giocato contro Andrea Pirlo all'Allianz Stadium, ma non ha parlato di lui alla Partita del Cuore. Ecco le sue dichiarazioni a bordocampo: "Stasera mi sono davvero divertito, una bellissima occasione per contribuire alla ricerca sul cancro, che sta facendo passi da gigante. Nonostante non ci sia il pubblico, cornice importante, abbiamo la possibilità di donare con un sms al 45527, così aiutiamo chi ha veramente bisogno. Capello è un grande allenatore, uno dei più vincenti in Europa e da lui ho sempre da imparare, parlare con lui è un piacere e un onore. Era tanto che non giocavo, ma è sempre piacevole trovare amici e ragazzi che danno la disponibilità a partecipare a serate per fare del bene. Ribery è un giocatore straordinario, purtroppo è avanti con l'età ma giocatori che giocano come lui un altro calcio è difficile trovarli!".