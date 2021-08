E la conferma è arrivata alla prima occasione. Paulo Dybala fa oggi il suo debutto nella stagione 2021/22, in campo per la prima volta in amichevole dopo i problemi fisici, e lo fa con la fascia di Capitano al braccio. Sarà lui il leader bianconero, con Bonucci vice. Del resto Maxlo aveva preannunciato nella famosa conferenza, quando aveva dichiarato: "Nella Juventus c'è una linea gerarchia, che è quella che elegge capitano e vice capitano in base agli anni di presenza nella società. Chiellini è il più 'vecchio'. Il secondo èma se n'è andato e lì ha perso. Si azzera, che dobbiamo fare. Quando uno prende una decisione... È andato via, poi è tornato... E ora il capitano lo fa un altro (). Se vuoi la fascia la compri, e vai a giocare in piazza con la fascia. Ma Leo lo sa".