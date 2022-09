Tra Allegri e Bonucci tornano le nubi. Come racconta La Gazzetta dello Sport, restano parecchi dubbi sull'assenza di: il difensore stava bene, era pronto e non si aspettava di stare a guardare i compagni. "E poi il capitano, a differenza dell’altro “senatore” Danilo, aveva già saltato delle partite (Samp, Roma e Spezia) per infortunio. Perché farlo riposare prima delle nazionali?", si chiede il quotidiano.Le motivazioni tecniche non possono convincere, lo fanno molto di più le spiegazioni 'extra campo'. E allora, "un'ipotesi è che il tecnico non abbia gradito alcune dichiarazioni di Bonucci nel post gara contro il Benfica". Leo ci aveva messo la faccia, da capitano. E da capitano si era comportato anche quando non ne aveva nella seconda stagione, né di fiato, né di simboli come la fascia. Leo nelle interviste del precampionato parlava così di Max: "Ho rivisto in lui la voglia di tornare a vincere". Sembrava la conferma di un rapporto recuperato in toto. Poi la doccia fredda di Monza.