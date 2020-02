A Parigi per presentare il suo libro, Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juve, dopo aver raccontato il suo prossimo futuro, ha parlato ai microfoni di AFP anche del momento attuale nel calcio europeo, eleggendo quello che secondo lui è attualmente il miglior allenatore del mondo: "In questo momento Klopp, da quando ha lasciato il Borussia Dortmund per andare al Liverpool, ha fatto passi da gigante. I grandi manager comprendono che tipo di squadra hanno davanti a loro, che tipo di giocatori hanno e come farli giocare nel miglior modo possibile".