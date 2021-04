Bucchioni, a TMW, ha parlato della Juventus, del futuro di Andrea Pirlo e soprattutto della possibilità che arrivi Allegri alla Continassa: "Nell’incontro pasquale con Allegri, secondo indiscrezioni, Agnelli si è sentito ripetere la solita richiesta: posso tornare se va via Paratici. Allegri non ha dimenticato e non ha intenzione di dimenticare quello che è successo ed ha portato al suo addio di due anni fa. C’è sempre anche Zidane in stand-by. Il francese deve dare una risposta, anche lui sta cercando di capire come finirà la stagione e se Florentino Perez vincerà le elezioni o meno per la presidenza del Real. L’opzione Juventus è sul tavolo".