Massimiliano Allegri ha analizzato la sconfitta contro l'Udinese ai microfoni di Sky nell'immediato post partita, dove si è soffermato anche sul momento delicato che sta vivendo la squadra in questo ultimo mese.'Durante l'anno ci sono questi momenti. Un buon primo tempo, abbiamo subito gol, l'Udinese è una squadra fisica e tecnica, non era facile. Non è un momento felice per noi, ma dobbiamo restare sereni. Siamo secondi in classifica, dobbiamo fare punti per la Champions. Dobbiamo resettarci e ricominciare a fare punti'.