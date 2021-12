La Juventus esce vittoriosa dalla gara in casa contro il Genoa. Partita agevole, contro i rossoblù in piena emergenza. Nemmeno in questo contesto, però, ha trovato spazio a centrocampo Arthur. Una non presenza che stona un po' con le parole di Allegri, che ha sempre dimostrato stima nelle interviste. Dietro a tutto ciò, però, potrebbe esserci altro.