Bastano poche parole, una frase che si fa titolo e che più di due anni dopo torna di moda. Era il 17 ottobre 2021 e in una lunga intervista a pochi giorni da Juve-Roma Leleparlò del momento di bianconeri e giallorossi, ma soprattutto mise a confronto i due allenatori. E spiegò: "Mi aspettavo che dopo due anni Allegri si sarebbe ripresentato con una lettura calcistica diversa, invece è sempre lo stesso. Al contrario di Mou, che è cambiato nella proposta: prova a vincere, anche al costo di perdere. Roma-Sassuolo e il derby sono il manifesto di questa nuova filosofia, con cui produci tanto e concedi tanto, che tu vinca o che tu perda".Così come lo sono quelle che chiudono l'intervista: "Le ultime vittorie hanno ridato fiducia a un ambiente che deve ancora capire se filosoficamente sia stata fatta la scelta giusta con il ritorno di Allegri. Un nuovo stop ridarebbe spazio all’incertezza. La Roma, invece, è all’inizio di un percorso e non ha la fretta di chi ha la vittoria come unica cosa che conta". Momenti passati che ritornano, perché si sa, i social non dimenticano mai.