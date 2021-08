"Cambi? Del modulo no". Così ha parlatoa JTV, confermando dunque l'intenzione di schierare la Juventus con il 4-3-3 anche questa sera a Barcellona. "Il resto dipende dalle caratteristiche dei giocatori che sceglierò. Ma i ruoli sono delineati. Ho due curiosità mie nel vedere i giocatori che possono giocare in determinati ruoli. La rosa è ottima, una rosa che l'anno scorso ha vinto due trofei, si è qualificata in Champions e ha raggiunto gli ottavi. Bisogna continuare il lavoro lasciato da Pirlo e cercare di migliorare ciò che ho trovato".