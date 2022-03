Le parole di Massimiliano Allegri a Dazn, prima di Juventus-Salernitana:



LE ALTRE - "Bisogna vincere oggi, è la nostra priorità, per mantenere la distanza con chi insegue. Ieri le ho viste le altre, l'Inter è tra 15 giorni. Difficili da andare a prendere, dobbiamo consolidare il quarto posto, dobbiamo scrollarci di dosso l'eliminazione"



DYBALA - "Non ci sono mai stati casi, durante l'anno ci sono tante discussioni e scambi di vedute. Paulo lo abbiamo avuto poco, gli manca il minutaggio, finché regge rimane in campo".