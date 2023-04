ha parlato nel prepartita di Juve-Verona ai microfoni di Sky: "Lo spirito lo vedremo in campo, dobbiamo avere grande rispetto del Verona. Abbiamo da fare molta strada, dopo la sosta le partite sono pericolose perché devi riattaccare la spina e non è mai facile.""Sta bene, si è allenato bene, così come Kean. Quelli che sono tornati dalla nazionale possono riposare ma non dimentichiamoci che ci sono cinque cambi.""Un ragazzo affidabile, ha fatto bene quando è stato chiamato, ho piena fiducia come in tutti i ragazzi che metto in campo"."L'importante è affrontare i momenti con lo spirito giusto, con una prova di carattere oltre che di tecnica, provando a portarci dietro il pubblico. Per il resto ci interessa poco, c'è una società dietro che cura queste cose, in campo abbiamo fatto 56 punti ma bisogna continuare perché non abbiamo fatto ancora nulla".