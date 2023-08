Massimilianoè stato intervistato da La Domenica Sportiva. Le sue parole:" Ha giocato 40 minuti in amichevole, ho fatto i primi due cambi all'intervallo perché comunque avevo bisogno di più regia a metà campo con Fagioli e McKennie al posto di Weah. Poi Cambiaso ha avuto crampi e quindi ho dovuto fare una sostituzione in più nel secondo tempo. Speriamo di averlo al più presto, deve migliorare la condizione, è un giocatore importante e averlo tutti i giorni è già un successo"."I miei numeri non li guardo, sono fortunato a fare parte della Juventus, questo è il mio ottavo anno e lavorare per 8 anni per la Juventus non è semplice, anzi è stimolante e far parte di questa famiglia è per me un motivo di orgoglio. Se sono arrivato a 250 vittorie credo che il merito sia solamente dei giocatori che ho avuto a disposizione da quando sono arrivato"."È una Juve che ha abbassato molto l'età quindi bisogna correre, dobbiamo migliorare molto, ripartire da un secondo tempo che non è stato affatto buono perché non abbiamo fatto né la gestione della palla né una buona difesa nella nostra metà campo, su questo dobbiamo lavorare perché credo che la normalità alla Juventus siano le vittorie e quando riusciamo a vincere una partita bisogna lavorare per migliorare e andare a lavorare su ciò che abbiamo fatto di sbagliato"."Il campionato è lungo, il nostro obiettivo è giocare quella Champions che ci è stata tolta nonostante un terzo posto e questa Champions ci mancherà perché giocare una partita alla settimana va vista un'opportunità per lavorare e migliorare i giocatori ma giocare la Champions è un'altra cosa".Ho visto un buono spirito, una bella aria dentro la squadra e un gruppo voglioso di migliorare. Sono contento dei ragazzi che ho a disposizione e su questo lavoriamo. Abbiamo l'opportunità di migliorare sia come squadra che singolarmente e c'è tanto da lavorare e da migliorare, l'importante è non accontentarsi perché anche oggi sul 2-0 abbiamo staccato la spina"."La squadra è fatta così e difficilmente verrà integrato qualcuno, credo che ci sarà da valutare quello che è l'uscita di alcuni ragazzi più giovani che vadano fuori a giocare un po' di partite perché da noi con una partita a settimana è più difficile trovare spazio"."Sembrava sbagliato andare via dalla Juventus in questo momento perché comunque ci sono tanti giovani bravi che possono essere il nostro futuro e questa squadra credo che abbia un futuro importante vista l'età dei giocatori e quindi non so dove arriveremo, l'importante tra i primi 4, ma con i giocatori come Fagioli, Yildiz, iling la Juventus può avere un grande futuro".