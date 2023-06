Il mondo Juve guarda con attenzione alle ricchissime offerte che arrivano dall'Arabia Saudita. In particolare i tifosi e chi vorrebbe un cambio in panchina. Le voci su un rilancio per convinceread accettare la proposta saudita hanno movimentato la giornata di ieri, anche se come raccontato, nulla è cambiato per il tecnico bianconero, che vuole rimanere a Torino. Anche il Corriere dello Sport conferma che non si intravvedono segnali di cedimento, tanto che, si legge, "ad amici fidati nelle ultime ore ha confidato di non aver mai trattato con i sauditi. Anzi, di non aver mai ricevuto alcun a proposta." Discorso diverso invece per. Più del doppio di quanto guadagna attualmente alla Juve (6 milioni di euro). La società non si oppone all'addio, anzi, si liberebbe volentieri di un contratto così pesante per un giocatore non più centrale di questa squadra.