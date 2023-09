Il giorno successivo alla sconfitta contro il Sassuolo, non si sono verificati urla, polemiche o drammi nella sala mensa della Juventus. Al contrario, come racconta Tuttosport, la giornata è stata caratterizzata da un confronto costruttivo tra Massimilianoe il gruppo di giocatori. Il tecnico ha parlato con i giocatori e ha esaminato gli errori commessi, ma non ha sentito la necessità di pubbliche auto-flagellazioni. Il motivo di questo approccio è la consapevolezza tra i tecnici della Juventus che la squadra sta attraversando un periodo di transizione e che il gruppo deve essere supportato e guidato verso la maturità.Allegri ha enfatizzato l'importanza dell'equilibrio di fronte alle valutazioni esterne, sia dopo le vittorie che dopo le sconfitte. Ha anche sottolineato l'importanza della concentrazione costante, un aspetto su cui aveva già insistito prima della partita contro il Sassuolo.Questi segnali avevano suggerito la necessità per la squadra di giocare sempre al massimo della concentrazione, sia dal punto di vista fisico che mentale.La Juventus sta affrontando una fase di transizione e ha ancora alcuni punti deboli da risolvere. È importante che i giocatori più esperti guidino il gruppo e insegnino come gestire le situazioni difficili. Gli errori individuali sono stati un problema contro il Sassuolo, ma Allegri sembra intenzionato a non punire eccessivamente i giocatori per un solo errore. Nella prossima partita contro il Lecce, ci saranno dei cambiamenti dovuti all'impegno ravvicinato. Allegri potrebbe far riposare uno tra Chiesa e Vlahovic, e ci potrebbero essere modifiche anche sulle fasce. Tuttavia, l'obiettivo principale per Allegri è accompagnare il gruppo verso la maturità e la consapevolezza, anche se ciò richiede tempo e pazienza. La Juventus è una squadra che richiede risultati rapidi, ma è importante ricordare che la crescita avviene gradualmente e con equilibrio.