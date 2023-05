Come racconta Calciomercato.com,ha inevitabilmente malgradito anche le informazioni arrivate pure a lui dei sondaggi per altri allenatori, come Raffaele Paladino e Igor Tudor, sempre con Calvo in regia. Figuriamoci i rumors su Luciano Spalletti. E pure il messaggio lanciato in conferenza stampa non lascia spazio a interpretazioni: qualunque cosa accada, Giuntoli o non Giuntoli, non sarà Allegri ad andarsene, semmai la Juve volesse cambiare allora dovrà essere esonerato. Con oltre 40 milioni di motivi che complicano un cambio di rotta in panchina: tanto costa il prossimo biennio al lordo delle tasse solo di ingaggi tra Allegri e il suo staff.