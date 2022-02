2









Le parole di Allegri a Dazn, nel post Juventus-Torino:



LA PARTITA - "Un punto che si tiene, abbiamo dato seguito ai risultati positivi degli ultimi mesi, non era semplice non eravamo brillanti rispetto al Torino, buona partita, preso gol nel nostro momento migliore. Siamo stati poco puliti nel gioco nel secondo tempo ma credo che sia un percorso normale, soprattutto quando hai l'obiettivo di entrare nei primi 4 il pareggio non è da buttare. I ragazzi hanno cercato la vittoria, un punto che ci portiamo a casa"



INFORTUNI - "Non sono preoccupato perché durante la stagione capitano, chi è abile e arruolabile giocherà contro il Villarreal"



VLAHOVIC - "Ha fatto fatica perché è un giocatore che è molto bravo ma deve imparare, come tutti. Doveva portare Bremer in giro per il campo e non l'ha fatto, soprattutto nel primo tempo era in difficoltà. Arriva da una squadra che giocava 1 partita a settimana, un po' l'entusiasmo un po' la voglia di fare stasera era più appannato, come era appannato anche contro l'Atalanta, ma è normale. C'è un percorso di crescita, uno si deve abituare una volta ogni 3 giorni, non si può sempre giocare di forza per 95 minuti ma con pulizia tecnica, cose che servono per giocare in una grande squadra"



INSERIMENTI CENTROCAMPO - "Gli attaccanti erano ben marcati, bisognava muoversi di più, bastava tirarsi via dalla marcatura, a Vlahovic avevo detto di spostarsi dalla parte di Rodriguez. Situazioni della partita da imparare,, ma oggi eravamo meno brillanti e ci sono stati meno inserimenti"



TRIDENTE - "Dybala non ha niente di particolare, ha sentito indurire dietro, vedremo. Nel tridente bisogna mettersi a disposizione, bisogna essere puliti. Loro hanno fatto una partita migliore delle ultime. Nel secondo tempo dovevamo essere più puliti meno farraginosi. Un percorso che va avanti per arrivare all'obiettivo"



GOL - "Venivamo da partite intense, nell'arco del campionato non possiamo pensare di giocare bene tutte le partite, arrivavamo da buone partite e queste più sporche le risolvi con una giocata o non prendendo gol, non abbiamo sfruttato le occasioni e abbiamo preso gol da un'azione non pericolosa"



CHAMPIONS - "Non so chi rientra, se non Danilo. Finiamo un trittico che andava giocato in un certo modo. Martedì ci vorrà pazienza ed ordine, una partita di Champions che dura 180 minuti, si gioca in altro modo"



PREVISIONE - "Contro l'Atalanta era in previsione un punto, stasera se ne potevano fare 3. Quota Champions? Non ve la dico"



QUARTO POSTO - "Lazio è rientrata e Fiorentina si vedrà nelle prossime due partite. Mancano due partite"