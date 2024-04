L'indizio sull'addio a fine anno di Allegri

Le parti si sono parlate? La conferma di Scanavino è stata di facciata o più concreta? Giorno che passa, orizzonte che svanisce: Massimiliano Allegri è sempre più lontano dalla conferma sulla panchina bianconera.Gli potrà essere fatale una seconda parte di stagione semplicemente irreale per gli standard della. A raccontarlo, in attesa dei diretti interessati, ci sono indizi sparsi."Non abbiamo parlato di futuro con la società, ho un anno di contratto. E' importante finire al meglio la stagione, poi quando i dirigenti avranno deciso quale sarà il futuro me lo faranno sapere". Due marzo. E' passato un mese, e di vittorie ne sono arrivate appena due, di cui una in Coppa ItaliaSe la crisi è alle spalle e la Champions è più vicina, è proprio nei meandri delle difficoltà che va analizzata la situazione del tecnico. Perché non è stato difeso, pure nelle complicazioni più evidenti?Sembra una strategia con impronta sul futuro e non una scelta dettata dal presente. Le voci su Thiago Motta sono sempre più insistenti , Max invece sempre più lontano. Lo si capisce anche da piccoli o grandi dettagli, come questo.