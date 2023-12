non manifesta un forte interesse per ulteriori rinforzi,, focalizzandosi sulla crescita del gruppo con l'obiettivo di riportare la Juventus al successo nel medio termine. Tuttavia, la dirigenza continua a operare in modo discreto, lavorando dietro le quinte per valutare e, se necessario, attuare eventuali interventi nel mercato. La strategia sembra orientata a sviluppare un nucleo consolidato di giocatori e consentire al gruppo di crescere organicamente.