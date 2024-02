Allegri è il primo allenatore nella storia della Serie A (dal 1929/30) capace di raggiungere il traguardo dei 1000+ punti grazie a 301 vittorie e 99 pareggi. Leggendario, scriveUn traguardo storico per l'allenatore della Juventus, ottenuto grazie alla vittoria per 3-2 contro il Frosinone. Per Allegri è l'ennesimo record raggiunto dopo quello ottenuto una settimana fa, quando ha superato Marcello Lippi raggiungendo le 406 presenze alla guida del club bianconero, posizionandosi al secondo posto in questa speciale classifica.