17









Pian piano, si vedono le prime crepe. Allegri è alla fine? La Gazzetta dello Sport, parla di delusione da parte della società per quanto visto e fatto dal tecnico livornese. Ma resta il progetto quadriennale, con un contratto da 7 milioni più bonus. Il tecnico è il volto della ricostruzione e pesa nelle scelte di mercato, così come nel girone di ritorno ha avuto una media da scudetto.



DA COSA DIPENDE - Dunque, per vederlo lontano dalla Juve, i suoi detrattori dovranno sperare di vederlo crollare. Il futuro di Allegri alla Juve dipende proprio dal futuro: un gioco di parole che si rinnova di partita in partita. E magari di stagione in stagione: nel 2023, l'obiettivo sarà arrivare allo scudetto e ogni risultato inferiore sarà un passo indietro. L'ultima volta che ha chiuso una stagione senza titoli era il 2014 e fu esonerato dopo un poker di Berardi.