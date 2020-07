"Ricordate quando Allegri cliccò 'mi piace' a questo?". Un fulmine social a ciel sereno, o almeno sereno lo è stato per Massimiliano Allegri fino a questo momento. L'ex allenatore della Juve, nella sua breve avventura sui social (chiusi a cavallo tra 2018 e 2019 per scelta personale) era incappato in qualche piccolo indizio sulle sue preferenze manageriali. Una di queste fece più scalpore delle altre: un like a un tifoso inglese che sosteneva come "uno dei più grossi misteri fosse il modo in cui Klopp avesse convinto i supporters del Liverpool con zero trofei in 4 anni". L'apprezzamento di Allegri fece il giro d'Europa, e ancora oggi si raccolgono i cocci. Anzi, soprattutto oggi che i Reds hanno vinto praticamente tutto quello che c'era da vincere. Ovviamente, nel corso del tempo Allegri ha rivisto le sue posizioni: per lui, oggi, il migliore è proprio il tecnico tedesco.