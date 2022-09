Su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, viene messa nel mirino la gestione di Gatti da parte di Allegri: "Federico, che merita un discorso a parte in quanto unico dei menzionati a non avere un pedigree importante: il centrale acquistato a gennaio dal Frosinone è arrivato alla Juventus a digiuno di Serie A. I mezzi non gli mancano, ma ha bisogno di essere inserito nel contesto giusto: aveva fatto bene contro lo Spezia, è naufragato a Monza nella sua seconda partita da titolare, quando è stato preferito a Bonucci per scelta tecnica. Vista la delicatezza del momento, forse non era il caso di dargli tutta questa responsabilità".