Oltre alla ricostruzione fatta dalla Gazzetta dello Sport, c'è anche il racconto del Corriere della Sera, sulle tensioni interne all'ambiente Juve dopo la sconfitta in Coppa Italia:



"Nell’attesa, all’Olimpico ci sono state scintille fra Allegri, nervosissimo ed espulso e il vicepresidente Nedved, per la gestione dei cambi. I giocatori, anche quelli che avevano in programma di fermarsi a Roma per gli Internazionali di tennis, sono invece rientrati tutti a Torino, anche se ieri e oggi era previsto riposo: una decisione da vecchia Juve, per serrare le fila in una fase dura".