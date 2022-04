Con chi ce l'aveva Nedved? L'espressione catturata dalle telecamere di Cagliari-Juve ha destato qualche sospetto: come raccontato da Sky Sport, il vicepresidente juventino, arrabbiato e con le mani tra i capelli, non avrebbe approvato la decisione di sostituire di Paulo Dybala, poi di fatto revocata. Il club ha smentito e Tuttosport fa una nuova ricostruzione: non sono immagini non sincronizzate, sono accadute ben prima del cambio Dybala-Kean. SULLA PRESTAZIONE DI DYBALA - Per TS, l'atteggiamento di Nedved era dovuto alla prestazione proprio di Paulo, proprio di Dybala. Seduto di fianco al ds Cherubini, il vice presidente ce l'aveva con le difficoltà dell'argentino, che prima dell'assist per Vlahovic non aveva certamente brillato. Sui complimenti, inoltre, Allegri si riferiva a quelli arrivati dai media dopo la notte fortunata con l'Inter. Nedved ha stroncato, ma "intendeva dire che mai come ora è il momento di vincere, perché al Museum vanno le Coppe, non i messaggi di apprezzamento".