Allegri in pole per sostituire Conte al Napoli: attenzione al Milan

Allegri al Napoli come sostituto di Conte: lo scenario

Il valzer delle panchine è ufficialmente iniziato; li, che a questo punto dell'anno riguardano principalmente gli allenatori. E di grandi cambiamenti ce ne possono essere molti in Serie A, a partire appunto da Napoli...e Juventus.Non è un mistero che, anzi. Le dichiarazioni rilasciate subito dopo il triplice fischio che ha decretato la vittoria del campionato hanno alimentato i dubbi e la sensazione che il tecnico possa effettivamente andarsene dopo solo una stagione. Aurelio De Laurentiis comunque, in queste ultime ora h a ricordato come Conte abbia un contratto ancora fino al 2027, per altre due stagioni. La volontà del club è chiara,Nessuno però è sicuro della riuscita di questo tentativo ed ecco perché De Laurentiis si è già mosso per un nuovo allenatore.



Milan-Allegri, le ultime

proprio come era accaduto nel 2014 quando quest'ultimo lasciò la Juventus e arrivò il livornese. Una scelta che si dimostrò vincente e che De Laurentiis spera possa avere gli stessi risultati. I dialoghi tra Allegri e il presidente del Napoli ci sono già stati e tra i candidati in corsa,Allegri non sembra aver chiuso la porta, tutt'altro. E proprio questo feeling tra le parti, se si concretizzasse, può anche sbloccare l'eventuale addio di Conte, sia nelle modalità che nelle tempistiche. Avere un grande nome come Allegri subito pronto a prendere il suo posto, potrebbe ammorbidire la posizione di De Laurentiis per l'eventuale separazione da Conte.Attenzione però al Milan, che l'estate scorsa aveva pensato a Conte, virando poi per altre strade. In questo caso però l'intreccio non riguarda direttamente il fresco vincitore dello scudetto ma Allegri, che è finito nel mirino del suo vecchio clubi. L'interesse c'è, è concreto, ma il Milan è partito più tardi rispetto al Napoli e per questo, al momento, è più indietro nella corsa ad Allegri. In tutto ciò,