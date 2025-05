Allegri, primo incontro con De Laurentiis: il Napoli già al lavoro per sostituire Conte

Getty Images

Conte-Napoli, sarà addio?

Non è il 2014 e non è la Juventus , ma il. Le ultime indiscrezioni sono chiare. Il futuro del tecnico salentino resta incerto, nonostante la squadra azzurra sia a un passo dallo Scudetto, e la società partenopea sta valutando opzioni alternative nel caso in cui il rapporto dovesse interrompersi a breve, indipendentemente dal risultato finale in campionato.Le ultime dichiarazioni dell’ex allenatore di Chelsea e Tottenham sembrano trasmettere una forte stanchezza, lasciando intendere che la sua esperienza sotto il Vesuvio possa già essere ai titoli di coda. Corteggiato da diversi club europei e affascinato dall'idea di un ritorno alla Juventus, Conte potrebbe dunque salutare Napoli dopo una stagione intensa, vissuta come sempre con grande passione, e che potrebbe anche concludersi con un titolo.

Napoli-Allegri, il primo incontro

Cosa succede ora

Ma che cosa farebbe il Napoli in caso di addio? A chi affidare la squadra per il ritorno in Champions League e per difendere eventualmente il Tricolore?sembrerebbe intenzionato a prendere ispirazione da quanto fatto dalla Juventus nel 2014, puntando su Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Sportitalia, ci sarebbe già stato un contatto tra il presidente e il tecnico livornese, avvistato a Roma per assistere agli Internazionali di tennis dove avrebbe incontrato proprio ADL, dandogli la propria disponibilità a guidare il Napoli nella prossima stagione.Il percorso ora appare definito: prima si conclude il campionato, poi l’incontro decisivo tra il club e Conte, da cui nasceranno le decisioni definitive. Un cambio in panchina che sa di déjà vu: Antonio che lascia, Max che arriva. Un copione già visto, in questo caso "al contrario" per la Juventus. Che spera possa essere altrettanto fortunato.





